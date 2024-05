Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 64-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt ++ Zeuge meldet Trunkenheitsfahrt ++ Fahranfängerin bei Unfall verletzt ++ Vorfahrt missachtet - Lkw kollidiert mit Auto ++

Rotenburg (ots)

64-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Rotenburg. Am Sonntagnachmittag ist ein 64 Jahre alter Radfahrer in der Bergstraße von einem Auto angefahren worden. Der Mann war gegen 15 Uhr auf dem Radweg in Richtung Goethestraße unterwegs. Etwa in Höhe Jugendzentrums fuhr ein 19-jähriger Fahranfänger mit seinem Hyundai aus einer Grundstücksausfahrt auf die Bergstraße und kollidierte mit dem vorfahrtberechtigten Radler. Mit leichten Verletzungen kam der Mann im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro.

Zeuge meldet Trunkenheitsfahrt

Oerel. Ein besorgter Autofahrer hat der Bremervörder Polizei am Sonntagmittag einen vermutlich betrunkenen Autofahrer gemeldet. Demnach war der 35-Jährige gegen 13 Uhr auf der B 495 von Ebersdorf in Richtung Glinde unterwegs. Ein vor ihm fahrender Autofahrer fahre in starken Schlangenlinien, berichtete der Mann gegenüber der Polizei. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei machte sich sofort auf den Weg und konnte das besagte Fahrzeug im Mühlenbruchsweg in Oerel stoppen. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich schnell heraus, dass der Zeuge alles richtig gemacht hatte. Der 33-jährige Fahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss: mehr als 2,5 Promille. Er musste in der OsteMed Klinik eine Blutprobe und später auch seinen Führerschein abgeben.

Fahranfängerin bei Unfall verletzt

Wilstedt. Bei einem Verkehrsunfall auf der K 150 zwischen Wilstedt und Huxfeld ist am Samstagabend eine 18-jährige Fahranfängerin verletzt worden. Die junge Frau war gegen 21.30 Uhr mit ihrem Seat auf der Kreisstraße in Richtung Huxfeld unterwegs, als sie ohne fremde Beteiligung nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie überfuhr drei Leitpfosten und kollidierte mit zwei Straßenbäumen. In einem Straßengraben blieb der Kleinwagen auf dem Dach liegen. Die 18-Jährige kam mit leichten Verletzungen im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum.

Radfahrerin übersehen

Selsingen. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Hauptstraße/Haaßeler Straße ist eine 57 Jahre alte Radfahrerin am Samstagnachmittag verletzt worden. Die Frau war gegen 14 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Hauptstraße unterwegs und wollte die Haaßeler Straße überqueren. Eine 25-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Audi aus der Haaßeler Straße kam, übersah vermutlich die vorfahrtberechtigte Radlerin und fuhr sie an. Bei der Kollision zog sich die 57-Jährige leichte Verletzungen an der Schulter zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro.

Vorfahrt missachtet - Lkw kollidiert mit Auto

Kuhstedt. Am Samstagmorgen ist ein 50-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Gnarrenburger Straße/B74 verletzt worden. Ein 65 Jahre alter Mann hatte gegen 7.30 Uhr mit seinem Lkw aus der Gnarrenburger Straße nach links auf die Bundesstraße einbiegen wollen. Dabei übersah er vermutlich den von links kommenden Dacia eines 50-Jährigen. Der Mann zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa siebentausend Euro.

Junger Autofahrer betrunken am Steuer

Zeven. Mit knapp 1,2 Promille und vermutlich unter Drogeneinfluss ist ein 21-jähriger Autofahrer am Samstagabend in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Die Beamten waren gegen 21 Uhr in der Kivinanstraße auf den mit drei Personen besetzten Wagen des jungen Mannes aufmerksam geworden. Das Fahrzeug bog in die Godenstedter Straße ab und konnte kurz darauf gestoppt werden. Bei der Verkehrskontrolle erkannten die Polizisten schnell, dass der Fahrer vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Er musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

