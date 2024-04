Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ingewahrsamnahme

Offenburg (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in einer Tankstelle in der Freiburger Straße zu Beleidigungen und Widerstand gegenüber Einsatzkräften der Polizei. Gegen 15 Uhr wurde den Beamten ein alkoholisierter Mann in der Tankstelle gemeldet, der sich wohl Waren eingesteckt hatte und nicht den Anschein machte, diese bezahlen zu wollen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich der stark alkoholisierte 30-Jährige unkooperativ und aggressiv. Der Mann wollte die Örtlichkeit trotz mehrfacher Aufforderung offenbar nicht verlassen. In Folge dessen wurde er vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Offenburg gebracht. Aufgrund seines beleidigenden und renitenten Verhaltens kam er bis zum Erlangen der Verkehrsfähigkeit in polizeilichen Gewahrsam. /ha

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell