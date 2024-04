POL-OG: Lahr - Einbruchsdiebstahl, Zeugen gesucht

Kehl (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Dienstagabend gegen 22:45 Uhr eine Tasche aus dem Innenraum eines Pkw. Dieser war unverschlossen an der Zapfsäule einer Tankstelle in der Straßburger Straße abgestellt gewesen. Der Fahrer des Pkw hielt sich zur Tatzeit in der Tankstelle auf. Nach dem Diebstahl der Tasche flüchtete der Täter in Richtung eines Einkaufszentrum in der Straßburger Straße. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, ...

