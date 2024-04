Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Diebstahl aus Pkw

Kehl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Dienstagabend gegen 22:45 Uhr eine Tasche aus dem Innenraum eines Pkw. Dieser war unverschlossen an der Zapfsäule einer Tankstelle in der Straßburger Straße abgestellt gewesen. Der Fahrer des Pkw hielt sich zur Tatzeit in der Tankstelle auf. Nach dem Diebstahl der Tasche flüchtete der Täter in Richtung eines Einkaufszentrum in der Straßburger Straße. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07851 893-0 bei den Beamten des Polizeireviers Kehl zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Lassen Sie in Ihrem Fahrzeug keine Wertgegenstände zurück. Diebe kennen alle vermeintlich sicheren Verstecke in einem Auto. Verschließen Sie darüber hinaus immer Ihr Fahrzeug, auch wenn Sie es nur kurz verlassen. /ha

