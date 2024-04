Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr -Ermittlungserfolg nach einer Vielzahl von Autoaufbrüchen

Lahr (ots)

Im vergangenem Jahr kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg vermehrt zu Autoaufbrüchen, bei denen Lenkräder und Tachoeinheiten entwendet wurden. Polizeiliche Recherchen ergaben, dass diese Gegenstände immer wieder im Internet zum Verkauf angeboten wurden. Die Ermittler der Kriminalpolizei kamen so auf die Spur eines 20-jährigen Tatverdächtigen, bei dem am Donnerstagmorgen das Wohnanwesen in Lahr durchsucht wurde. Neben 46 Lenkrädern von hochwertigen Fahrzeugmarken, konnte eine Vielzahl von Tachos und Airbags aufgefunden werden. Der Gesamtwert des Diebesgutes dürfte bei etwa 50.000 Euro liegen. Die Herkunft der einzelnen Fahrzeugteile festzustellen und ob der Tatverdächtige auch für die Autoaufbrüche verantwortlich ist, wird Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen sein. /ng

