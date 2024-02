Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autodieb flüchtet vor Polizei

Bad Oeynhausen, Rinteln (ots)

(SN) Wegen des Diebstahls eines Pkws wurde die Polizei am späten Donnerstagnachmittag in die Straße "Am Kurpark" nach Bad Oeynhausen gerufen. Vor Ort berichtete man den Beamten von der gegen 17.10 Uhr erfolgten Entwendung eines schwarzen Dacia Sandero.

Während der Sachverhaltsaufnahme meldete eine Streifenwagenbesatzung auf der Mindener Straße einen Sichtkontakt zu dem gesuchten Pkw. Daraufhin wurden dem Wagen entsprechende Anhaltezeichen gegeben, denen dessen Fahrer nicht nachkam. Stattdessen setzte der Fahrer laut Polizeibericht seine Fahrt über Vlotho, Erder und Varenholz fort, bevor diese schließlich im Rintelner Stadtteil Möllenbeck (Landkreis Schaumburg) zum Ende kam.

Zuvor hatte der Autodieb den Wagen am Forstweg auf einen unbefestigten Feldweg gesteuert. Dort verloren die ihm nachfolgenden Funkstreifenwagenbesatzungen kurzzeitig den Anschluss. Wenig später konnte der Pkw durch die Polizisten im Bereich eines Waldstücks aufgefunden werden. Der Fahrer hatte sich zwischenzeitlich zu Fuß entfernt. Das Waldstück wurde umstellt und mit Polizeihunden durchsucht. Von dem Unbekannten hingegen fehlte jede Spur. Das Auto wurde sichergestellt, die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Im Rahmen des Einsatzes kamen neben den hiesigen Einsatzkräften auch Beamte der Kreispolizeibehörden Herford und Lippe sowie der Polizei Niedersachsen zum Einsatz.

Hinweise zum Täter bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

