POL-ROW: ++ Dieseldiebstahl auf Suedlink-Baustelle ++ Diebstahl an der Discounter-Kasse ++ Einbrecher stehlen Akku-Geräte ++ Vandalismus beim Kindergarten - Polizei bittet um Hinweise ++

Dieseldiebstahl auf Suedlink-Baustelle

Heeslingen. Rund 1.600 Liter Diesel haben unbekannte Täter zwischen Dienstag und Donnerstag von Baustellen der "Suedlink-Leitungsverlegung" an der Landesstraße 124 gestohlen. In diesem Zeitraum fuhren die Unbekannten auf drei Baustellenbereiche und zapften dort den Kraftstoff aus sechs Baufahrzeugen und Maschinen ab. Die Polizei spricht von einem Schaden von etwa 2.700 Euro und hofft, dass mögliche Zeugen Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen machen können. Hinweise bitte unter Telefon 04281/9592-0.

Diebstahl an der Discounter-Kasse

Visselhövede. In einem günstigen Moment hat ein noch unbekannter Täter am Donnerstagvormittag eine 61-jährige Visselhövederin beim Einkauf in einem Discounter an der Süderstraße bestohlen. Die Frau hatte ihr Portemonnaie in der Kassenzone abgelegt und kurz aus den Augen gelassen. Das nutzte der Unbekannte, um es mitzunehmen. In der Geldbörse befand sich Bargeld, der Führerschein und eine Bankkarte.

Einbrecher stehlen Akku-Geräte

Zeven-Oldendorf. In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in einen Fachbetrieb für Zerspannungstechnik an der Straße "Heidkamp" zwischen Oldendorf und Brümmerhof eingebrochen. Dazu schlugen sie das Glaselement eines Rolltores auf und entriegelten es. In der Werkstatt durchstöberten die Täter alle Schränke und nahmen zahlreiche Akku-Geräte mit. Die Polizei geht davon aus, dass sie das Diebesgut über einen anliegenden Acker zu einem Täterfahrzeug geschleppt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04281/9592-0 zu melden.

Vandalismus beim Kindergarten - Polizei bittet um Hinweise

Hetzwege. Im Verlauf des 1. Mai ist es auf dem Gelände des Kindergartens "Krümeltreff" an der Straße Hoffreeg zu einem ärgerlichen Fall von Vandalismus gekommen. Unbekannte knickten einen etwa acht Zentimeter dicken Kirschbaum ab. Hinweise zur Ermittlung der Täter nimmt die Polizei in Scheeßel unter Telefon 04263/98516-0 entgegen.

