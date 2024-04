POL-ROW: ++ Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rotenburg (Wümme) und der Polizeidirektion Lüneburg: Suchmaßnahmen im Vermisstenfall Arian ++

Rotenburg (ots) - Bremervörde-Elm. Am Morgen des siebten Tages der Suche nach dem sechsjährigen, vermissten Arian starteten die Einsatzkräfte eine große Suchkette. Bestehend aus ca. 800 Suchkräften wird die Kette auf einer Breite von ca.1500 Metern gebildet. Gestartet wird im Bereich der Ortschaft Kranenburg. Von dort soll die Suche in Richtung Süden bis nach Elm verlaufen. In diesem Bereich wurden in den letzten ...

