Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Tankstelleneinbruch misslingt ++ Diebstahl aus der Scheune ++

Rotenburg (ots)

Tankstelleneinbruch misslingt

Rotenburg. In der Nacht zum Montag haben Unbekannte auf dem Gelände einer Tankstelle an der Brauerstraße ärgerlichen Schaden angerichtet. Mit Steinen versuchten sie die gläserne Eingangstür einzuwerfen. In das Innere des Gebäudes gelangten sie aber nicht. Von der Druckluftanlage schraubten die Täter ein Anschlussventil ab und nahmen es mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von etwa eintausend Euro.

Diebstahl aus der Scheune

Ostereistedt. Einhundert Liter Diesel, ein Stromaggregat und Elektrowerkzeuge haben unbekannte Täter im Verlauf des Wochenendes aus einer Scheune an der Rockstedter Straße gestohlen. In der Nacht zum Samstag verschafften sie sich den Zutritt in das Gebäude, zapften den Kraftstoff aus dem Tank eines Traktors ab und nahmen außerdem vier Akkugeräte mit. Die Polizei geht von einem Schaden von über siebentausend Euro aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell