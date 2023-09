Polizei Dortmund

POL-DO: Unsere Präventionsexperten gehen wieder online - diesmal am 2. Donnerstag des Monats

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0852

Die Präventionsexperten aus unserem Kommissariat für Vorbeugung gehen wieder online - anders als sonst allerdings erst am zweiten Donnerstag des Monats. Am Donnerstag (14. September) findet der nächste digitale Vortrag statt.

Als Gast begrüßen Markus Schettke, Indra Naskar und Martin Binkowski dieses Mal Oliver Peiler, den designierten Dienststellenleiter des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz.

Natürlich wird es in dem Online-Vortrag ab 17 Uhr aber auch wieder um weitere Präventionsthemen gehen. Die Experten werten dazu jedes Mal die aktuellsten Straftaten aus.

Die Anmeldung zum Vortrag ist einfach: telefonisch unter Tel. 0231/132-7953 (montags bis freitags, 9 bis 15 Uhr) oder per E-Mail an vorbeugung.dortmund@polizei.nrw.de. Er findet normalerweise alle zwei Monate am ersten Donnerstag im Monat um 17 Uhr statt.

