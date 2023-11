POL-HB: Nr.: 0699 --Mann mit Messer attackiert

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Vegesacker Heerstraße Zeit: 28.11.23, 20 Uhr Zwei Räuber überfielen am Dienstagabend einen Baumarkt in Vegesack und erbeuteten Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die beiden mit Sturmmasken getarnten Männer warfen kurz nach Ladenschluss, etwa gegen 20.05 Uhr, ein Beil durch die geschlossene Glaseingangstür des Fachgeschäftes in der Vegesacker Heerstraße und ...

