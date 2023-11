POL-HB: Nr.: 0698 --Überfall auf Baumarkt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Oslebshausen, OT Oslebshausen, Hinter dem Moor Zeit: 27.11.23, 11 Uhr Am Montag gelangten wieder Trickdiebe als angebliche Wasserwerker in die Wohnung einer Seniorin in Oslebshausen. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionstipps. Gegen 11 Uhr klingelten zwei Männer an der Haustür der 86-Jährigen und gaben vor, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Als die angeblichen ...

