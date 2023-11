Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0694 --Sonderkommission erwirkt weitere Haftbefehle--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: November 2023

Die Sonderkommission "Junge Räuber" der Polizei Bremen nahm am Wochenende wieder vier Täter fest und erwirkte gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Bremen weitere Haftbefehle.

Am Freitagabend nahmen die Ermittler zunächst einen 19-jährigen Mann aus Marokko fest. Er steht unter anderem im dringenden Tatverdacht, Mitte November einem Reisenden mit dem so genannten Antanztrick das Portemonnaie entwendet zu haben. Mit Hilfe der Videoüberwachung am Hauptbahnhof konnte der Dieb überführt werden. Ein weiterer 17 Jahre alter Albaner konnte ebenfalls lokalisiert und festgenommen werden. Ihm werden mehrere Straßenraube im September und Oktober zur Last gelegt. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag beobachteten Zivilkräfte der Soko zwei 17 und 21-jährige Algerier, die den Ermittlern aufgrund von vorherigen Einsätzen bekannt waren. Das Duo betrat einen Imbiss in der Straße Vor dem Steintor und bestellte etwas zu Essen. Währenddessen versuchte der Jüngere eine Frau zu bestehlen, indem er sich mit dem Rücken zu der Frau setzte und ihr in die Jackentasche griff. Der Besitzer des Imbisses sah das und sprach ihn darauf an. Plötzlich sprang das Duo auf und flüchtete, ohne das Essen zu bezahlen. Der Besitzer und weitere Zeugen liefen hinterher und konnten einen der beiden festhalten. Dieser versprühte Pfefferspray und lief zunächst davon, wurde aber nur wenige Minuten später zusammen mit seinem Komplizen von den Einsatzkräften gestellt.

Alle vier Personen sind in Haft, die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Sonderkommission, bestehend aus erfahrenen Kriminalbeamten, zivilen und uniformierten Einsatzkräften, wurde speziell für die Bekämpfung von Raubdelikten und Straßenkriminalität ins Leben gerufen. Die intensive Zusammenarbeit führte zu den erfolgreichen Operationen. Der Grund für diese Maßnahmen waren die rasant gestiegenen Raubfallzahlen in Mitte und im Viertel. Die Polizei Bremen ergriff in diesem Jahr bereits eine Vielzahl von verstärkten Maßnahmen, um die allgemeine Straßenkriminalität zu reduzieren. Diese umfassten unter anderem auch verstärkte Präsenz auf öffentlichen Plätzen und Hotspots. Die hohen Fallzahlen veranlassten aber dazu, eine Soko ins Leben zu rufen, die sich vorrangig auf die Bekämpfung von Raubüberfällen konzentriert.

Die Polizei Bremen setzt ihre Bemühungen weiterhin fort, die Straßenkriminalität nachhaltig zu bekämpfen.

