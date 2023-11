Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0695 --Drogeriemitarbeiterinnen schlagen Räuber in die Flucht--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Kattenturmer Heerstraße Zeit: 27.11.2023, 7.30 Uhr

Ein unbekannter Mann versuchte am Montagmorgen in Obervieland einen Drogeriemarkt zu überfallen. Er scheiterte allerdings an dem Widerstand von zwei Mitarbeiterinnen.

Der Räuber klingelte gegen 7.30 Uhr am Eingangstor der Warenannahme in der Kattenturmer Heerstraße und teilte über die Sprechanlage mit, dass er Post anliefern würde. Die beiden 47 und 57 Jahre alten Angestellten öffneten ihm daraufhin die Tür und waren überrascht, als sich der Fremde mit den Worten "dies ist ein Überfall" in das Geschäft drängen wollte. Die Frauen reagierten blitzschnell, schubsten den Mann wieder nach draußen und verschlossen die Tür. Der Räuber flüchtete unverrichteter Dinge in Richtung Auf dem Beginenlande. Er wurde als 30 bis 40 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, mit dunkelblonden Haaren und kräftiger Statur beschrieben. Bei der Tatausführung trug der Mann einen langen schwarzen Daunenmantel, eine dunkle Hose und eine schwarte FFP2-Maske. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

