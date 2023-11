POL-HB: Nr.: 0693--Junge Frau an Haltestelle beraubt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burg-Grambke, Grambker Heerstraße Zeit: 27.11.23, 2.20 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter überfiel in der Nacht zu Montag eine 18 Jahre alte Bremerin in Burg-Grambke. Die 18-Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Räuber fragte die junge Frau, die in der Grambker Heerstraße an der Bushaltestelle Am Geestkamp wartete, zunächst nach der Uhrzeit. Als die Bremerin daraufhin ihr Handy aus der Tasche zog, schlug er der jungen Frau gegen den Kopf und entriss ihr die Handtasche mit Bargeld und persönlichen Papieren. Der Täter flüchtete anschließend mit einem Fahrrad stadtauswärts. Die 18-Jährige erlitt Kopfverletzungen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Mann soll etwa 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Er wurde als schlank, mit braunen Augen und einem Drei-Tage-Bart beschrieben. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

