Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Falsche Polizisten rufen an ++ Teure E-Klappräder gestohlen - Polizei bittet um Hinweise ++ Hakenkreuz-Schmierereien im Stadtgebiet - Polizei bittet um Hinweise ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (ots)

Falsche Polizisten rufen an

Sittensen. Am Montag haben zwei Frauen aus Sittensen Anrufe von falschen Polizeibeamten erhalten. Um 8 Uhr klingelte das Telefon bei einer 89-Jährigen. Der Anrufer stellte sich als Mitarbeiter der Polizei vor und setzte die Seniorin sofort unter Druck. Er berichtete von Straftätern, die in der Nähe ihrer Wohnung festgenommen worden seien. Auch für die Angerufene bestünde die Gefahr, Opfer einer ähnlichen Tat zu werden. Das Telefonat dauerte fast eine Stunde, dann legte die Seniorin auf. Ein finanzieller Schaden ist ihr nicht entstanden. Ähnlich erging es einer 65-Jährigen direkt im Anschluss. Mit der gleichen Masche versuchte der falsche Polizist von der Frau Informationen zu bekommen. Sie ließ sich nicht beirren und beendete sofort das Gespräch. So empfiehlt auch die richtige Polizei vor allem älteren Menschen: "Geben Sie falschen Polizisten keine Chance für längere Gespräche - Legen Sie einfach auf!"

Teure E-Klappräder gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Scheeßel. Am Donnerstag vergangener Woche haben unbekannte Täter in der Straße Am Meyerhof zwei E-Klappräder gestohlen. Die beiden weißen und schwarzen, auffälligen E-Bikes des Herstellers Leon Cycle GmbH vom Typ FOO F1 standen von 11.15 Uhr bis 12 Uhr verschlossen auf einem Parkplatz. In diesem Zeitraum gelang es den Tätern sie zu stehlen und abzutransportieren. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren tausend Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 04263/98516-0 zu melden.

Hakenkreuz-Schmierereien im Stadtgebiet - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. In der Nacht zum Montag ist es im Stadtgebiet erneut zu Hakenkreuz-Schmierereien gekommen. Unbekannte sprühten 12 verbotene Symbole mit goldener Farbe auf die Fensterfront der Stadtwerke am Mittelweg. Die Polizei leitete Strafverfahren gegen die Unbekannten ein und bittet unter Telefon 04261/947-0 um Hinweise.

Beim Überqueren der Bundesstraße - 19-jährige Radfahrerin von Auto angefahren

Rotenburg. Am Montagnachmittag ist eine 19-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der B 440 verletzt worden. Die junge Frau hatte die Bundesstraße gegen 14.15 Uhr in Höhe der Einmündung in Richtung Hartmannshof vom Radweg aus überqueren wollen und dabei vermutlich nicht auf den Verkehr aus Richtung Rotenburg geachtet. Einem 28-jähriger Fahrer eines VW Caddy gelang es nicht, die Kollision mit der querenden Radfahrerin zu verhindern. Die 19-Jährige zog sich schwere, der Fahrer des VW leichte Verletzungen zu.

Radfahrer gegen E-Scooter

Rotenburg. Am Montagabend ist es im Einmündungsbereich Harburger Straße/Fuhrenstraße zu einem Zusammenstoß eines 19-jährigen Fahrers eines E-Scooters und einem 24-jährigen Radfahrer gekommen. Der Radfahrer hatte gegen 20.30 Uhr vom linken Radweg der Harburger Straße nach links in die Fuhrenstraße abbiegen wolle und dabei nicht auf den E-Scooter-Fahrer geachtet, der auf dem rechten Radweg der Fuhrenstraße unterwegs war. Der Radfahrer zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen an seinem Arm zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell