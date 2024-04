LPI-J: Noch zwei Ladendiebe gestellt

Weimar (ots) - Am Dienstagnachmittag waren zwei Ladendiebe in einem Drogeriemarkt in der Weimarer Innenstadt unterwegs und wollten dort Parfum stehlen. Dafür nahmen sie die Ware aus dem Regel und steckten diese in eine präparierte Tasche, so dass beim Verlassen der Drogerie die Detektoren nicht anschlugen. Dabei hatten sie allerdings nicht mit dem wachsamen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gerechnet, der das Ganze beobachtet hatte. Er stellte die beiden nach dem ...

mehr