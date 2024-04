Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb gestellt

Weimar (ots)

Am Dienstagnachmittag waren zwei Ladendiebe in einem Drogeriemarkt in der Weimarer Innenstadt unterwegs und wollten dort Parfum stehlen. Dafür nahmen sie die Ware aus dem Regel und steckten diese in eine präparierte Tasche, so dass beim Verlassen der Drogerie die Detektoren nicht anschlugen. Dabei hatten sie allerdings nicht mit dem wachsamen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gerechnet, der das Ganze beobachtet hatte. Er stellte die beiden nach dem Kassenbereich, wobei ein Täter flüchten konnte. Der Zweite, ein 37jähriger Mann, wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Als Diebesgut wurde in Summe Parfum im Wert von knapp 900 Euro festgestellt. Kurze Zeit später meldete sich ein Mitarbeiter eines um die Ecke befindlichen Kaufhauses und meldete ebenfalls zwei Ladendiebe, wobei die Tatzeit schon eine halbe Stunde zurücklag. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich dort um die gleichen Täter handelte wie in der Drogerie. Hier bestand das Diebesgut aus Bekleidung im Gesamtwert von knapp 700 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell