Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Streit in der ZUE eskaliert - Zwei Bewohner vorläufig festgenommen

Essen (ots)

45470 MH-Raadt:

Am Sonntag (3. März) wurde ein 35-Jähriger bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) an der Parsevalstraße verletzt. Sowohl er als auch ein weiterer Bewohner (34) wurden vorläufig festgenommen.

Am Sonntagnachmittag gegen 14:30 Uhr erhielten Polizei und Feuerwehr Kenntnis von einem Brandmeldealarm in der ZUE an der Parsevalstraße. Vor Ort gab einer der Mitarbeiter an, dass der Alarm von Bewohnern aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen weiteren Bewohnern ausgelöst worden war.

Bei Eintreffen der Beamten war die Auseinandersetzung bereits beendet. Durch Zeugen wurden zwei Tatverdächtige identifiziert (34 / marokkanisch, 35 / afghanisch).

Laut Zeugenaussagen soll es beim Fußballspielen außerhalb des Gebäudes zu einem verbalen Streit gekommen sein, der kurz darauf innerhalb der Unterkunft in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete, bei der auch Gegenstände zum Einsatz gekommen sein sollen. Da sich die unbeteiligten Bewohner nicht anders zu helfen wussten, betätigten sie den Brandmeldealarm.

Der 35-Jährige wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer ambulanten Behandlung wurde er - wie auch der 34-Jährige - ins Polizeigewahrsam gebracht.

Die Polizei ermittelt wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung. Ob weitere Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren, ist Gegenstand der Ermittlungen./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell