POL-PPWP: Beim Abbiegen Vorfahrt genommen - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) - Am frühen Montagabend ging bei der Polizei ein Notruf ein. Ein 39-jähriger Stadtbewohner gab an, soeben in der Zollamtstraße von zwei Jugendlichen mehrfach geschlagen worden zu sein. Eine Polizeistreife nahm die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung auf und traf in der Nähe des Bahnhofs zwei Personen an, die auf die Beschreibung des Geschädigten passten. Die 17 und 18 Jahre ...

mehr