POL-E: Mülheim: Rennradfahrer fährt auf stehenden LKW auf - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45136 E-Bergerhausen: Am Samstagabend (2. März) entwendeten Unbekannte in einem Sportstudio an der Ruhrallee Wertgegenstände aus mehreren Spinden und stahlen im Anschluss einen Audi RS4 vom Parkplatz. Die Polizei sucht nach Zeugen. Gegen 21:30 Uhr parkte ein Besucher des Sportstudios seinen Audi RS4 auf dem Parkplatz vor dem Studio. Seinen ...

