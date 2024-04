POL-KR: Raub in Gartenstadt

Krefeld (ots) - Die Polizei Krefeld lädt am Montag, den 29. April 2024, zwischen 11 und 17 Uhr zu einem Heißgetränk auf dem Neumarkt ein. Mitten in der Krefelder Innenstadt besteht dann die Möglichkeit, in ungezwungener Atmosphäre Wünsche, Kritik, Hinweise, Lob oder lustige Anekdoten an Polizisten der verschiedenen Abteilungen heranzutragen. Darüber hinaus wird ...

