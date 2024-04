POL-KR: "Coffee with a cop" - Kaffeepause mit der Polizei Krefeld und dem Innenminister

Krefeld (ots) - Am Mittwoch (10. April 2024) wurden der Polizei tatsächliche oder versuchte Einbrüche in 14 Gartenlauben gemeldet. Sie verteilen sich auf drei Kleingartenanlagen. Auf dem Gelände des Kleingartenvereins Gellep-Stratum an der Straße "An der Puppenburg" fanden die Beamten an fünf Lauben Einbruchsspuren. Gestohlen wurden Gartenwerkzeug, elektronische Geräte, ein Gasgrill und zwei Gasflaschen. Das ...

