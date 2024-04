POL-KR: Einbrüche in Gartenlauben - Zeugen gesucht

Krefeld (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in den späten Abendstunden des 08. April 2024, wurde eine Person auf der Kurfürstenstraße schwer verletzt. Am Montag, den 08. April 2024 um 23:22 Uhr kam es auf der Kurfürstenstraße in Uerdingen zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein schwarzer Ford Ka kam aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr einen, auf dem Gehweg befindlichen Fußgänger an und ...

mehr