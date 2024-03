Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240327.3 Schalkholz: Dieb schleicht sich in Wohnung

Schalkholz (ots)

Am Dienstagnachmittag hat sich ein Dieb unbemerkt in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Schalkholz geschlichen. Die Bewohnerin schlug ihn in die Flucht, mit sich nahm er ein Portemonnaie.

Gegen 14.00 Uhr hielt sich eine Frau in ihrer Wohnung in der Hauptstraße auf, als sie einen unangenehmen Geruch registrierte. Sie begab sich daraufhin in den Flur und traf dort auf einen Fremden, der schließlich durch die Haustür flüchtete. In das Gebäude war er zuvor vermutlich über einen unverschlossenen Hintereingang gelangt und hatte aus einem Schrank eine Geldbörse entwendet. Diese enthielt 75 Euro.

Laut der 68-Jährigen war der Unbekannte etwa 20 Jahre alt, circa 165 cm groß, schmächtig, dunkel gekleidet und hatte dunkle, glatte und kurze Haare. Hinweise zu dieser Person nimmt die Polizei in Hennstedt unter der Telefonnummer 04836 / 2559920 entgegen.

Merle Neufeld

