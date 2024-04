Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verkehrsunfall mit Personenschaden; Zeugen gesucht.

Krefeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in den späten Abendstunden des 08. April 2024, wurde eine Person auf der Kurfürstenstraße schwer verletzt.

Am Montag, den 08. April 2024 um 23:22 Uhr kam es auf der Kurfürstenstraße in Uerdingen zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein schwarzer Ford Ka kam aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr einen, auf dem Gehweg befindlichen Fußgänger an und flüchtete vom Unfallort ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern. Der PKW konnte in der Nähe des Unfallorts mit erheblichen Unfallschäden verlassen aufgefunden werden. Nach dem oder der flüchtigen FahrzeugführerIn wurde unter anderem mit einem Polizeihubschrauber und mit einem Diensthund gefahndet. Der PKW wurde sichergestellt.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (73)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell