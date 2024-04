Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fahrzeug reißt mehrere Sperrpfosten bei Verfolgungsfahrt aus dem Boden

Krefeld (ots)

Am gestrigen Abend (3. April 2024) befuhr ein Streifenteam gegen 20:45 Uhr die Roßstraße in Richtung Frankenring, als ihnen durch einen Pkw die Vorfahrt genommen wurde. Das Manöver zwang die Beamten zu einer Vollbremsung, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Daraufhin beabsichtigten sie, den Fahrer zu kontrollieren. Als der Fahrzeugführer dies bemerkte, erhöhte er die Geschwindigkeit und flüchtete in Richtung Lindenstraße. Dabei durchbrach er die metallenen Sperrpfosten auf der Lindenstraße/Steinstraße und fuhr weiter in Richtung Südwall. Von dort aus setzten der 30-Jährige und sein unbekannter Beifahrer ihre Flucht zu Fuß fort. Auf der Königstraße konnte der Fahrer dann widerstandlos in Gewahrsam genommen werden. Wie sich herausstellte, war der Täter nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, betrunken und stand unter dem Einfluss von Drogen. Außerdem besteht der Verdacht, dass sich Diebesgut auf der Rückbank des Autos befunden hat. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und der Beschuldigte musste sich einer Blutprobe unterziehen. (71)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell