POL-KR: Transporter beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Krefeld (ots)

Am Dienstag (26. März 2024) hat ein Lkw einen geparkten Transporter beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Ein Zeuge hörte gegen 9:20 Uhr einen Knall und sah, dass ein mit drei vermutlich Neufahrzeugen beladener Lkw auf der Gutenbergstraße zwischen St. Töniser Straße und Stresemannstraße einen geparkten Transporter beschädigt hatte.

Hierdurch hatte sich die Heckklappe des Lkw geöffnet und war heruntergeklappt. Der Lkw-Fahrer stieg aus, sah sich den Schaden an, stieg dann wieder in den Lkw ein und fuhr in Richtung Kempener Allee davon.

An dem geparkten Transporter wurde die komplette Frontschürze inklusive Stoßstange abgerissen. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Der Lkw kann nicht näher beschreiben werden, der Fahrer soll dunkelhäutig gewesen sein.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an 02151 6340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (58)

