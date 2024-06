POL-MG: Verkehrsunfallflucht: 48-jährige Buspassagierin leicht verletzt - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei Mönchengladbach hat am Freitag, 21. Juni, gegen 0.40 Uhr an der Mülgaustraße in Odenkirchen zwei Männer (18 und 19 Jahre alt) vorläufig festgenommen, die verdächtig sind, einen schweren Raub zum Nachteil eines 28-jährigen Mönchengladbachers begangen zu haben. Die Ermittlungen zur Tat stehen am Anfang und die Bearbeitung der ...

