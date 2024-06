Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Aufmerksamer Polizist erkennt in Freizeit gestohlenen Radlader wieder und veranlasst polizeiliche Maßnahmen | Radlader sichergestellt

Mönchengladbach, Viersen, Elmpt (ots)

Ein 34-jähriger Polizist aus Mönchengladbach hat am Donnerstagnachmittag, 20. Juni 2024, in seiner Freizeit in Mönchengladbach auf der L 390 einen gestohlenen, blauen Radlader, der auf einem niederländischen Kleintransporter transportiert wurde, erkannt und beim Hinterherfahren weitere polizeiliche Maßnahmen veranlasst.

Hinzugezogene Polizeikräfte nahmen den Kleintransporter auf der Autobahn A 52, Fahrtrichtung Roermond, auf und hielt das Fahrzeug im Niederkrüchten-Elmpt zur Kontrolle an.

Bei der Überprüfung bestätigte sich tatsächlich der Verdacht, dass es sich bei dem transportierten Radlader der Marke Mustang um ein gestohlenes Fahrzeug handelte.

Der Radlader war am Vorabendabend (Mi. 19.6.) von einem Reiterhof in Mönchengladbach-Uedding gestohlen worden.

Der 25-jährige Fahrer des niederländischen Kleintransporters, gab an, als Spediteur zum Transport des Radladers in die Niederlande beauftragt worden zu sein.

Die Polizei stellte den Radlader sicher.

Der 25-jährige Mann aus den Niederlanden wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Erhebung einer Sicherheitsleistung in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach entlassen.

Die Ermittlungen zur Tat und auch zur Beauftragung des Transportes dauern an.(wr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell