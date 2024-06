POL-MG: Jugendlicher besprüht 32-Jährige mit Pfefferspray | Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - Zwei Mitarbeiter einer Discounter-Filiale an der Lürriper Straße haben am Dienstag, 18. Juni, einen Ladendieb auf frischer Tat gestellt. Die Polizei nahm den 43-Jährigen anschließend vorläufig fest und ein Haftrichter erließ am Mittwoch, 19. Juni, Untersuchungshaft gegen ihn. Gegen 17.30 Uhr beobachteten zwei Ladendetektive einen Mann ...

