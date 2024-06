POL-PPRP: Verkehrsgefährdung durch Raser

Ludwigshafen (ots) - Am Freitagmittag (07.06.2024), gegen 13:00 Uhr, meldete eine 87-jährige Rentnerin, dass sich drei unbekannte Männer, unter dem Vorwand ihre Rauchmelder durchzuspülen, Zutritt in ihre Wohnung in der Ludwig-Börne-Straße verschaffen wollten. Sie gaben sich als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma aus. Da die Rentnerin misstrauisch wurde, ließ sie nur einen der Männer in den Wohnungsflur. Ein Schaden für die 87-Jährige entstand nicht. Sie beschrieb ...

mehr