POL-AA: Sulzbach an der Murr: Geschwindigkeitskontrollen an der Sulzbacher Steige

Aalen (ots) - Aalen: Motorrad-Fahrer übersehen Als am Samstag gegen 18 Uhr ein 31-jähriger Ford-Fahrer die L1075 von Leinroden in Fahrtrichtung Abtsgmünd befuhr, übersah er, an der Einmündung von der L1075 in die L1080, einen von Abtsgmünd kommenden 25-jährigen Motorradfahrer. Dieser versuchte noch dem Ford ...

mehr