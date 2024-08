Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Auffahrunfall auf der Autobahn

Aalen (ots)

Ellenberg: Auffahrunfall auf Autobahn

Eine schwer und eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls auf der BAB 7 am Montagmittag. Ein 41-jährger Lenker eines Peugeot befuhr gegen 13 Uhr die Autobahn A7 in Fahrtrichtung Würzburg. Kurz vor dem Virngrundtunnel erkannte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 35-jährige Lenker eines Mercedes Vito sein Fahrzeug aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen musste und fuhr auf. Bei dem Unfall wurde der Peugeot-Lenker schwer und der Mercedes-Fahrer leicht verletzt. Drei weitere Mitfahrer im Mercedes blieben unverletzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge mussten die beiden Fahrspuren in Richtung Würzburg bis 15 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet. Dennoch bildete sich ein Rückstau von etwa 10-15 km Länge. Am Unfallort waren neben der Polizei noch die Feuerwehr Ellwangen mit fünf Fahrzeugen und 21 Wehrleuten sowie zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell