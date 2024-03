Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Mutmaßliche Hinterziehung von 11 Millionen Euro Steuern - Bundespolizei nimmt Niederländer am Flughafen Frankfurt am Main fest

Frankfurt/Main (ots)

Am gestrigen Sonntag nahmen Bundespolizisten einen 44-jährigen Niederländer direkt am Flieger fest. Dies gelang aufgrund eines vorherigen Fahndungshinweises und damit verbundener gezielter Fahndungsmaßnahmen. Er reiste zuvor aus Istanbul/Türkei nach Frankfurt am Main.

Der Niederländer wird verdächtigt einen internationalen Getränkegroßhandel in Frankfurt an der Oder angemeldet zu haben und gemeinschaftlich Steuern in Höhe von rund 11 Millionen Euro hinterzogen zu haben. Deswegen stellte das Amtsgericht Darmstadt im Jahr 2022 einen Haftbefehl gegen den Mann aus.

Nun endete seine Reise am Flughafen Frankfurt am Main. Am heutigen Montag wird der 44-Jährige dem Haftrichter beim Landgericht Darmstadt vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell