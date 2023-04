Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll verhindert Drogenschmuggel

Dealer an Weiterverkauf von Drogen gehindert

Bremen (ots)

Am Dienstag, 18. April 2023 haben Zöllner im Stadtgebiet Bremerhaven bei einer Fahrzeugkontrolle über 100 Gramm Marihuana und diverse weitere Betäubungsmittel in geringen Mengen sicherstellen können. Das Fahrzeug fiel den Zöllnern auf, weil es zunächst nur durch den Beifahrer besetzt abgestellt war. Mit Beginn der Kontrolle stieß der Fahrer dann hinzu. Die beiden 42 bzw. 29 Jahre alten Fahrzeuginsassen hatten offenbar vor, die Drogen weiterzuverkaufen. Darauf deuteten die ebenfalls aufgefundenen Klemmtüten hin, in denen das Marihuana portionsweise abgefüllt werden konnte.

"Der Zoll führt regelmäßig Kontrollen im Stadtgebiet Bremerhavens durch, um den Drogenschmuggel zu bekämpfen", erläutert Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts Bremen. "Ich freue mich, dass durch unsere risikoorientierte Kontrolltätigkeit mit diesen Betäubungsmitteln nicht mehr gedealt werden kann. Wir werden bei jedem Betäubungsmittelaufgriff entsprechend der aktuellen Gesetzeslage sofort ein Strafverfahren einleiten," fährt Tödter fort.

Die Drogen haben einen geschätzten Straßenverkaufswert von rund 1.000 Euro. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Noch vor Ort wurde gegen die beiden Männer ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell