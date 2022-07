POL-PDWIL: Brand von Heuballen

Zeltingen-Rachtig (ots) - Im Zeitraum vom 05.07.2022, 22:00Uhr bis 06.07.2022, 08:00Uhr wurde durch unbekannte Täter ein Baucontainer einer vor Ort tätigen Baufirma in Zeltingen-Rachtig angegangen. Die Firma ist zuständig für den Glasfaserausbau und lagert ihr Material in der Niederflurstraße in Richtung Pfadfinderheim. Offensichtlich wurde das Vorhängeschloss des Baucontainers mittels Bolzenschneider geöffnet und ...

mehr