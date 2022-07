Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Erneuter Einbruch in Baucontainer

Zeltingen-Rachtig (ots)

Im Zeitraum vom 05.07.2022, 22:00Uhr bis 06.07.2022, 08:00Uhr wurde durch unbekannte Täter ein Baucontainer einer vor Ort tätigen Baufirma in Zeltingen-Rachtig angegangen. Die Firma ist zuständig für den Glasfaserausbau und lagert ihr Material in der Niederflurstraße in Richtung Pfadfinderheim. Offensichtlich wurde das Vorhängeschloss des Baucontainers mittels Bolzenschneider geöffnet und anschließend unter anderem Verkehrsschilder, Baustellenleuchten und die dazugehörigen Akkus entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich aktuell auf geschätzte 1.000EUR. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Rufnummer 06531/95270 oder per Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de entgegengenommen.

