LPI-GTH: Nicht aufgepasst

Ilmenau (ots) - Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B88. Eine 18-jährige Fahrerin eines BMW fuhr von Langewiesen in Richtung Gehren. In einer dort befindlichen Linkskurve kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr frontal in den Straßengraben und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Die 19-Jährige wurde dadurch leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es kam zeitweise zu ...

mehr