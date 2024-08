POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall durch medizinischen Notfall und illegale Müllablagerung

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Unfall durch medizinischen Notfall

Am Dienstagmorgen gegen 8:10 Uhr kam, wegen eines mutmaßlichen medizinischen Notfalls, ein 72-jähriger Seat-Fahrer von der Fahrbahn in der Dr.-Bareilles-Straße ab. Er kollidierte anschließend mit einem Vorwegweiser und verletzte sich durch den Aufprall schwer. Der 72-jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden belief sich auf rund 20.000 Euro.

Umgebung Blaufelden: Illegale Müllablagerung - Zeugen gesucht

Gerabronn: Am Dienstagvormittag um 11:20 Uhr wurde eine illegale Müllablagerung an einem Waldrand im Ortsteil Morstein gemeldet. An dieser Örtlichkeit wurde Bauschutt abgelagert.

Blaufelden - Engelhardshausen: Ebenfalls am Dienstagvormittag um 11:34 Uhr wurde eine illegale Müllablagerung zwischen Brettheim und Wiesenbach festgestellt. Auf der rechten Seite auf Höhe eines Maisfelds wurde Dämmmaterial und sonstiger Müll abgelagert.

Blaufelden - Herrentierbach: Bereits am 29.7. wurde illegal abgelagerter Hausmüll sowie Möbelstücke an einem Waldrand bei Herrentierbach festgestellt.

Zeugen, die an den genannten Tagen entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

