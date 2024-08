Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weissach im Tal: Autofahrer verletzt Radfahrer und flüchtet anschließend

Aalen (ots)

Am Samstag (03.08.2024) ereignete sich in der Straße Dresselberg ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Radfahrer leicht verletzte. Gegen 8.30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer in Richtung Unterweissach und stieß vor der Einmündung zur Sachsenweiler Straße mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammen. Nach dem Vorfall entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der leichtverletzte 58-jährige Radfahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden am Rad beläuft sich auf ca. 1300 Euro. Der Unfallverursacher, bei dem es sich um einen älteren Mann gehandelt haben soll, sei mit einem schwarzen Auto unterwegs gewesen. Das Unfallauto müsste im Frontbereich, möglicherweise auch an der Windschutzscheibe, beschädigt sein. Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. auf das unbekannte Unfallauto, bei dem es sich um einen Mercedes oder Opel gehandelt haben könnte, wird von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

