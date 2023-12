Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 02.12.2023

LK Verden/LK Osterholz (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus. Kirchlinteln. Unbekannte Täterschaft verschaffte sich am Freitag zwischen 19:15 Uhr und 19:30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Ortschaft Ludwigslust und durchsuchte dieses nach möglichen Diebesgut. Anschließend verließen diese den Tatort in unbekannte Richtung. Angaben zum Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt nicht getätigt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231/8060 zu melden.

Skiausrüstung entwendet. Ottersberg. In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft aus einem unverschlossenen PKW, welcher auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof in Ottersberg abgestellt war, eine komplette Skiausrüstung für Damen im Wert von etwa 800EUR. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ottersberg unter der Telefonnummer 04205/315810 zu melden.

Einbruch in Wohnhaus. Achim. Am Freitagmittag zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr gelangten unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Breiten Straße in Embsen. Im Objekt wurden alle Räume nach Diebesgut durchsucht. Anschließend verließ die unbekannte Täterschaft das Objekt mit noch nicht näher bezeichneten Diebesgut. Nach der Tat beobachtete ein Anwohner drei Männer im Nahbereich des Tatortes, welche mit einem PKW vom Tatort wegfuhren. Ob diese Person und der PKW in einem direkten Zusammenhang zur Tat stehen, kann zurzeit nicht sicher gesagt werden. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen, etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

