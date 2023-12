POL-VER: ++ Unbekannter verletzt 43-Jährigen mit Messer - Zeugen gesucht ++ Illegale Müllablagerung - Polizei sucht Zeugen (Foto) ++ Aufmerksame Frau stoppt Taschendieb ++ Anhänger entwendet ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Unbekannter verletzt 43-Jährigen mit Messer - Zeugen gesucht

Verden. Am Donnerstag hat ein bislang unbekannter Täter einen 43-jährigen Mann auf der Ostertorstraße mit einem Messer verletzt. Dem Opfer zufolge habe der Unbekannte den 43-Jährigen auf dem Vorplatz der Sparkasse angesprochen und unter Vorhalt eines Messers die Aushändigung von Bargeld gefordert. Als der Mann kein Geld ausgehändigt habe, habe der Angreifer mit dem Messer in Richtung des Mannes gestochen, der dadurch eine leichte Verletzung am Hinterkopf erlitt. Während der Täter ohne Beute in Richtung Andreaswall flüchtete, rief der Überfallene den Notruf. Der Mann wurde daraufhin zunächst in einem Rettungswagen behandelt und dann in eine Klinik gefahren. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei führte nicht zur Ergreifung des Unbekannten, der als etwa 20-jähriger, 185 cm großer und schlanker Mann mit schwarzen Haaren und schwarzem Bart beschrieben wurde. Während der Tat soll er mit einem blauweißen Oberteil bekleidet gewesen sein sowie einen Rucksack in der Hand getragen haben. Hinweise zum Vorfall und zu dem flüchtigen Täter nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Illegale Müllablagerung - Polizei sucht Zeugen (Foto)

Kirchlinteln. Zwischen Kirchlinteln und Kreepen haben unbekannte Täter illegal Abfälle entsorgt. Am Donnerstag wurde die Ablagerung am Ende des Hingstmoorweges entdeckt und zur Anzeige gebracht. Bei dem Unrat handelt es sich unter anderem um ausgeschlachtete Stromleitungen sowie um eine hölzerne Kabeltrommel. Hinweise zu den Tätern oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Kirchlinteln unter Telefon 04236/943370 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Aufmerksame Frau stoppt Taschendieb

Ritterhude. Eine aufmerksame 31-jährige Frau stoppte am Donnerstagmittag einen Taschendieb, der in einem Verbrauchermarkt an der Herrhausenstraße sein Unwesen treiben wollte. Die junge Frau war Kundin in dem Markt, als sie beobachtete, wie der unbekannte Mann in die Einkaufstasche einer 86-jährigen Kundin griff. Couragiert sprach sie den Ertappten an und verständigte zugleich Mitarbeitende des Marktes. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei wurde der 54-jährige Mann im Büro des Marktes festgehalten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen versuchten schweren Diebstahls eingeleitet.

Anhänger entwendet

Ritterhude. Im Laufe der vergangenen Woche haben unbekannte Täter einen Anhänger entwendet, der am Straßenrand nahe der Kreuzung Habichthorster Straße/Nonnenstraße abgestellt war. Auf dem Anhänger befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahls ein Minibagger einer Kabelverlegungsfirma. Von dem Anhänger samt Bagger sowie auch von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeistation Ritterhude unter Telefon 04292/811740 entgegen.

