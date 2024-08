Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Geländer beschädigt - Versuchter Wohnungseinbruch - Unfallflucht

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Am Freitag, 26.07.24 um 18:40 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Lenker eines Skoda Superb hinter einem Sattelzug die Kreisstraße 3314 von Schweindorf in Richtung B466. An der Kreuzung zur B466 hielten beide Fahrer an. Plötzlich fuhr der Lenker des Sattelzuges rückwärts und beschädigte den Skoda im Bereich der Motorhaube, der Kotflügel und die Windschutzscheibe. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro zu kümmern fuhr der unbekannte Lenker des Sattelzuges in Richtung Nördlingen davon. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326 919000 entgegen.

Ellwangen: Versuchter Wohnungseinbruch

Als der Besitzer eines Wohnhauses im Bussardweg nach einem Kurzurlaub am Mittwoch in Wohnhaus zurückkehrte, stellte er fest, dass zwischen Freitag und Mittwoch versucht wurde in sein Wohnhaus einzubrechen. Sowohl an einem Fenster im Wohnzimmer, als auch an der Kellertür konnten entsprechende Hebelspuren festgestellt werden. Dem oder den Einbrechern gelang es jedoch nicht in das Gebäude einzudringen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Geländer beschädigt

Am Dienstag wurde festgestellt, dass die Scheibe am Geländer der Remsbrücke - auf Höhe des Forums - zerstört wurde. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell