POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Kindergarten - Brand durch Unkraut jäten - Hirschgeweih entwendet - Sonstiges

Wasseralfingen: PKW beschädigt

Ein Volvo, der am Dienstag in der Zeit von 7:10 Uhr bis 16:50 Uhr in der Straße Am Schönbach geparkt war, wurde in dieser Zeit beschädigt. An dem Fahrzeug fehlte am vorderen rechte Reifen Luft. Zudem hing der rechte vordere Blinker heraus. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Hirschgeweih entwendet

Im Zeitraum von Sonntag bis Dienstag wurde an einer Skulptur an der Stadtkirche ein Hirschgeweih abgeschraubt und entwendet. Der dadurch entstandene Schaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt. Hinwiese auf den Diebstahl oder den Verbleib des Hirschgeweihs nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Am Dienstag gegen 7:30 Uhr fuhr eine 24-jährige Lenkerin eines Daimler-Benz auf der L1080 von Waldhausen in Richtung Aalen. An der Einmündung zur K3291 wollte sie nach links abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Mercedes, der von einem 60-Jährigen gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß wurde der Daimler der 24-Jährigen in die Einmündung der K3291 geschleudert und prallte dort gegen einen stehenden Traktor. Bei dem Unfall wurde der 60-Jährige leicht verletzt. Nachdem an den Fahrzeugen Motorenöl auslief, musste die Feuerwehr verständigt werden, um das ausgelaufene Öl zu binden.

Bopfingen: Brand durch Unkraut jäten

Am Dienstagnachmittag wollte ein 51-Jähriger in der Ipfstraße mit einem Gasbrenner Unkraut auf seinem Grundstück abbrennen. Hierbei kam er mit der Flamme zu nah an die Thuja-Hecke des Nachbarn, so dass diese Feuer fing und die gesamte Hecke in kürzester Zeit in Vollbrand stand. Von der hecke griff das Feuer auf den Dachvorsprung des Wohngebäudes über. Durch das rechtzeitige eingreifen der Feuerwehr konnte ein Dachstuhlbrand verhindert werden, jedoch wurde ein dort geparkter PKW durch die Hitze erheblich beschädigt. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 40.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Spraitbach: Einbruch in Kindergarten

In der Zeit von Montag, 16 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr wurde in den Kindergarten in der Buchstraße eingebrochen. Durch den oder die Einbrecher wurde zwei Terrassentüren sowie in den Räumlichkeiten eine Schranktüre geöffnet. An einer weiteren Tür konnten Hebelspuren festgestellt werden. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

