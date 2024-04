Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Täter versuchen in Einfamilienhaus in Schwaan einzubrechen und werden von Hausbewohnern gestört- anschließend kundschaften sie weitere Objekte aus

Güstrow/ Schwaan (ots)

Am Dienstagabend gegen 19:50 Uhr kam es im Koppelweg in Schwaan zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Durch den entstandenen Lärm, wurden die anwesenden Hausbewohner auf die Einbrecher aufmerksam, in der Folge die beiden dunkel gekleideten männlichen Personen von ihrer Tathandlung abließen und in einem blauen PKW mit "HH"-Kennzeichen (Hansestadt Hamburg) flüchteten. Der entstandene Sachschaden an der Tür beläuft sich auf etwa 500EUR.

Im Zuge der Sachverhaltsklärung durch Polizeibeamte des Polizeireviers Bützow wurde weiterhin bekannt, dass sich kurz zuvor gegen 19:30 Uhr in Bröbberow bei Schwaan ein ähnlicher Sachverhalt zugetragen haben soll. Hier wurden zwei Verdächtige mit angelegtem Mundschutz an einem Haus von dessen Bewohner festgestellt, als diese das Wohnhaus auskundschafteten und durch die Fenster sahen. Als die Personen feststellten, dass der Hausbewohner anwesend war, rannten sie weg und flüchteten ebenfalls mit einem blauen PKW mit demselben Hamburger Kennzeichen.

Weiterhin besteht ein möglicher Zusammenhang zu einem weiteren Sachverhalt aus dem Bereich der Polizeiinspektion Ludwigslust. Hier kam es am gestrigen Abend gegen 21:50 Uhr zu einem Vorfall in Karrenzin, bei Parchim, bei dem zwei bislang unbekannte Tatverdächtige sich unberechtigt Zutritt zu einem Grundstück in der Straße Zum Wasserwerk verschafften. Dabei wurde ein Zaun beschädigt. Die Täter kehrten kurz darauf zu ihrem Fahrzeug zurück und verließen den Tatort. Laut Zeugenhinweisen handelt es sich dabei um dasselbe Fahrzeug, welches in den beiden zuvor genannten Ereignissen als Fluchtmittel genutzt wurde.

Sollten Sie selbst verdächtige Personen feststellen, die offenbar Grundstücke oder Wohnhäuser auskundschaften oder sich merkwürdig in Ihrer Nachbarschaft verhalten, melden Sie ihre Beobachtungen im Zweifel ihrer örtlich zuständigen Polizeidienststelle und wiegen Sie ein eigenes Einschreiten in Bezug auf Ihre Eigensicherung ab.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich der Tatorte gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen oder Fahrzeugen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461 - 4240, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell