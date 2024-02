Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Hausmüll illegal entsorgt: Polizei findet Hinweise auf Verursacher und lässt sie den Abfall einsammeln

Bremerhaven (ots)

Illegal entsorgte Abfälle meldete ein Zeuge vor wenigen Tagen der Polizei: Unbekannte Personen hatten offenbar mehrere Säcke mit Hausmüll auf einer Grünfläche an der Straße Zur Hexenbrücke in Bremerhaven-Geestemünde abgelegt. Der Tatzeitraum lag zwischen Dienstag, 30. Januar, 17 Uhr, und Mittwoch, 31. Januar, 8.30 Uhr. Die Polizeibeamten nahmen die Abfälle genauer unter die Lupe und konnten so rasch Hinweise auf die möglichen Verursacher finden. Daraufhin wurde eine Frau aus dem Ortsteil Speckenbüttel mit dem Sachverhalt konfrontiert und ihr der Vorwurf einer Ordnungswidrigkeit gemacht. Zudem wurde sie aufgefordert, an der Örtlichkeit zu erscheinen und den Müll einzusammeln. Die Frau konnte gegenüber den Beamten nicht erklären, wie ihr Hausmüll an diese Örtlichkeit gekommen war. Sie schickte ihren Sohn zur Straße an der Hexenbrücke, um den Unrat zu entfernen. Unter den Augen der Polizisten sammelte der junge Mann schließlich die Müllsäcke sowie einige verstreute Einzelteile ein und transportierte sie ab.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell