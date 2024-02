Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autos stoßen frontal zusammen: Zwei Verletzte, hoher Sachschaden

Bremerhaven (ots)

Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am heutigen Donnerstag, 1. Februar, im Bremerhavener Stadtteil Fischereihafen. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 46-Jähriger kurz nach 9 Uhr in einem Pkw mit Anhänger die Straße Am Lunedeich in südlicher Richtung. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er während der Fahrt in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Transporter, gelenkt von einem 32-Jährigen. Bei dem frontalen Zusammenstoß wurden in beiden Fahrzeugen die Airbags ausgelöst. Die Fahrer erlitten Verletzungen, wobei der 32-Jährige zu weiteren Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Kräfte der Feuerwehr Bremerhaven übernahmen die medizinische Versorgung. Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Eine Fachfirma beseitigte ausgetretene Betriebsstoffe. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

