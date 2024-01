Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Durstiger Dieb sieht keinen Grund zu flüchten

Bremerhaven (ots)

Einen kuriosen Fall erlebten Bremerhavener Polizeibeamte am frühen Dienstagmorgen, 30. Januar, an einer Tankstelle in Bremerhaven-Lehe. Von dort hatte gegen 5 Uhr ein Mitarbeiter die Polizei angerufen und gemeldet, dass eine Person gerade eine Flasche Alkohol aus dem Verkaufsraum gestohlen habe. Doch anstatt zu flüchten, habe sich der Dieb nun auf dem Tankstellengelände niedergelassen und sei nun dabei, die Flasche zu leeren. Als die Beamten kurz darauf am Einsatzort an der Stresemannstraße eintrafen, saß der mutmaßliche Ladendieb seelenruhig dort auf einer Bank, trank den entwendeten Prosecco und rauchte eine Zigarette. Vom Tankstellenmitarbeiter erfuhren die Polizisten, dass der 59-Jährige bereits am Tag zuvor an der Tankstelle durch einen Diebstahl aufgefallen und ihm ein Hausverbot ausgesprochen worden war. Gegenüber den Beamten gab der 59-Jährige reumütig zu, den Prosecco soeben gestohlen zu haben. Er erhielt Anzeigen wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs sowie einen Platzverweis für das Tankstellengelände.

