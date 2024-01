Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Raub im Umfeld des Hauptbahnhofs: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven sucht Zeugen einer möglichen Raubtat, die sich bereits in der Nacht vom 22. auf den 23. Januar unweit des Bremerhavener Hauptbahnhofs ereignet haben soll. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 48-Jähriger am späten Abend mit einem Zug aus Cuxhaven am Bremerhavener Hauptbahnhof angekommen. Als er das Bahnhofsgebäude verlassen hatte und sich gegen 0.30 Uhr zu Fuß im Umfeld bewegte, sei er von mehreren unbekannten Tätern geschlagen und getreten worden. Die drei bis vier Täter seien maskiert und dunkel gekleidet gewesen. Einen genauen Tatort konnte das nicht ortskundige Opfer nicht benennen. Die Täter hätten ihm das Mobiltelefon und Bargeld gestohlen, während der 48-Jährige um Hilfe geschrieben habe. Danach seien sie davongelaufen. Leicht verletzt und unter Schock stehend sei der Mann dann durch Bremerhaven bis in das Gebiet der Stadt Geestland gelaufen, wo er mehrere Stunden nach der Tat an einer Haustür geklingelt und um Hilfe gebeten habe. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm eine Erstversorgung der Verletzungen und brachte ihn in ein Krankenhaus. Die hinzugezogene Polizei nahm den Fall auf, sicherte Spuren und ermittelt nun wegen Raubes. Zur Klärung des Falles bittet die Polizei Bremerhaven um Hinweise. Wer in der Nacht von Montag, 22. Januar, auf Dienstag, 23. Januar, im Umfeld des Bremerhavener Hauptbahnhofs auffällige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-3321 zu melden.

